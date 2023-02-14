''Enkaz bölgesinden zorla uzaklaştırıldılar'' iddiasına Tayvan'dan açıklama

Asrın felaketi olarak nitelenen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz çalışmalarına katılmak için Türkiye'ye gelen Tayvan arama-kurtarma ekibinin deprem bölgesinden zorla uzaklaştırıldığı iddiası sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

"TAYVAN ARAMA-KURTARMA EKİBİNİN ENKAZ BÖLGESİNDEN ZORLA UZAKLAŞTIRILDIĞI" İDDİASI

Twitter üzerinden yayılan iddiada, Tayvanlı ekibin arama kurtarma bölgesinde göçük altında kalan bir kişiyi tam çıkaracakken, Türk ekibin gelerek Tayvanlı ekibi uzaklaştırdığı ve 'göçük altındaki kişiyi kendileri çıkarmış gibi yaptığı' öne sürüldü.

Birçok kullanıcı, Tayvanlı ekibin bölgeden uzaklaştırıldığını iddia etti.

Bazı kullanıcılar, iddiaya kaynak olarak Çince yayın yapan bir haber sitesini gösterdi. Söz konusu haber sitesi, "Merkez Haber Ajansı" adlı bir sitedeki metinden yola çıkıldığını, metinde yer alan ekip tercümanının açıklamasını kaynak olarak kullandıklarını belirtti.

Tayvan'ın Türkiye'deki temsilciliğini yürüten Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu (Taipei), yayımladığı açıklamada Adıyaman'daki Tayvanlı ekibin enkaz çalışmalarından uzaklaştırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Taipei'den yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medyada paylaşılan, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmaları sırasında Tayvanlı ekibin uzaklaştırıldığı yönündeki asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız. Enkaz alanlarında bulunan herkesin ortak gayesi hayat kurtarmaktır. Tayvanlı arama kurtarma ekibi, kurtarma çalışmalarının en yüksek kapasiteye ulaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası koordinasyon merkezi ve yerel yönetim ile işbirliği içerisinde, üzerlerine düşen şekilde çalışmalar gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.