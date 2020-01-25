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Güncel

Enkazın altından 112'yi aradı! İşte o görüşme...

Elazığ'da meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir vatandaşın yardım çığlığı 112 çağrı merkezine yansıdı. Çağrıda depremzedenin, 'nefes alamıyorum' dediği ve kurtarılan kişiye yakın olduğunu belirtip yardım talebinde bulunduğu duyuluyor.

HABERİN
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25.01.2020  17:54 - Güncelleme: 25.01.2020  17:57

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor.

Deprezede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.

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