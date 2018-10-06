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EPDK'den 11 şirkete 1,7 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca 11 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 1 milyon 704 bin 348 lira ceza verildi, iki şirketten de yazılı savunma istendi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, sorumlu müdür çalıştırmama, dağıtıcısı haricinde yakıt ikmal etme ve "LPG Yetkili İşletme Personeli Sertifikası" olmayan personelin dolum yapması gibi nedenlerle 11 akaryakıt şirketine, 80 bin 106 lira ile 422 bin 879 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere toplam 1 milyon 704 bin 348 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle iki akaryakıt istasyonundan da yazılı savunma istedi.

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