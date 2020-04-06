ePTTAVM ücretsiz maske e Devlet'ten nasıl alınır? EPttAVM - e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası

06 Nisan 2020 Pazartesi 20:04 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 20:04

Vatandaşlar, EpttAVM üzerinden dağıtılan ücretsiz maske başvurusunun E-Devlet'ten nasıl yapıldığını yoğun olarak araştırıyor. Vatandaşların EpttAVM üzerinden yaptığı yoğun ücretsiz maske başvurusu nedeniyle maske dağıtımı E-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı. Peki, E-Devlet ücretsiz maske nasıl alınır? e Devlet ücretsiz maske başvuru sayfası ve merak edilen diğer detaylar sizlerle.

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmuş olduğu kararla ePttAVM ile vatandaşlara ücretsiz maske temin edileceği son dakika olarak açıklandı. Bu uygulama sayesinde vatandaşlara her hafta 1 paket (içerisinde 5 tane bulunan) ücretsiz maske verilecek.

Aile üyelerinin bilgilerini doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlanabiliyor.

ePttAVM aracılığıyla yapılan ücretsiz maske dağıtımı artık E-Devlet üzerinden yürütülecek. Peki, ücretsiz maske alımı nasıl yapılacak? Ücretsiz maske almak isteyen vatandaşların, E-Devlet aracılığı ile maskeleri nasıl temin edeceğine ilişkin adımlar ve maske başvuru sayfası aşağıdaki linktedir.

E-DEVLET ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Vatandaşların ilk adım olarak E-Devlet üzerinden ücretsiz maske alımı başvuru formunu doldurması gerekiyor. Sonrasında, maske dağıtımı tamamen ücretsiz olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde yine PTT tarafından yapılıyor.

ePttAVM internet sitesinde yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Vatandaşlarımız,

Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz.

Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.