5'i asker, 3'ü sivil 8 şehidin katili olarak bilinen PKK'lı terörist Devrim Kavak'ın Gara'ya düzenlenen hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Terörist, 8 kez ağır müebbet ve 475 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bingöl, Elazığ, Tunceli kırsalında sözde Doğu Gücü Karargâhı sorumlusu olarak terörist faaliyetlerde bulunurken 2005-2008 yıllarında 5'i asker 3'ü de sivil vatandaş 8 kişinin şehit edilmesinin faili olan Şoreş Amed kod adlı Devrim Kavak, yargılanıp 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 475 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. PKK'lı terörist bu cezasını çekerken, 2013'te Bingöl cezaevinden 18 mahkûmla firar etmiş, iki gün sonra boş arazide yakalanmıştı. Terörist Kavak, daha sonra Diyarbakır'daki Yüksek Güvenlikli D Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilince bu kez 2016'da 6 mahkûmla firar ederek sırra kadem basmıştı.

İSVİÇRE'DE ANMA PROGRAMI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, 6 yıldır beri her yerde aranan teröristin Gara'da TSK ve MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü İsviçre'deki anma programıyla ortaya çıktı. 2019'da imha edilen terörist Kavak için İsviçre'nin Gerlafingen kentinde bir anma töreni düzenlendi. Terör yandaşlarının katıldığı anma, örgütün yayın organlarının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

GARDİYANLAR YARGILANIYOR

Kavak'la birlikte 6 mahkumun firarında kusuru ve ihmali görülen aralarında cezaevi müdürleri ile gardiyanların da bulunduğu 11 kişi ise halen Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık sıfatıyla yargılanıyor. Terörist Devrim Kavak'ın bizzat katıldığı için 8 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olduğu saldırılar mahkeme kayıtlarına göre şöyle;

Diyarbakır Cezaevinden firar eden 6 mahkumdan 4'ünün terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katıldığı ortaya çıkmıştı. Teröristler Devrim Kavak, Osman Kılıç, Ramazan Aslan, ve Diyar Kaydu'nun birlikte çektir dikleri fotoğraflar örgütün sosyal medya hesabından yayınlanmıştı.

Anmaya katılanlar, 8 şehidin katiline övgüler yağdırıp terör örgütü PKK lehine sloganlar attı.

KATILDIĞI HAİN SALDIRILAR

17 Nisan 2006: Bingöl Yayladere'de Arıcılık yapan Kemal Bektaşoğlu'nun öldürülmesi,

3 Haziran 2006: Bingöl'de Ortaçanak Köyü'nde Muhittin Karaca adlı köylünün kurşuna dizilerek elektrik direğine asılması,

4 Haziran 2006: Bingöl-Elazığ karayolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırı sonucu terhisine 20 gün kalan er Ömer Yankayış'ın şehit edilmesi,

3 Temmuz 2006: Bingöl Ortaçanak Köyü'nde Osman Koca adlı köylünün öldürülmesi,

14 Haziran 2007: Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Kavacık Köyünde Uzman Onbaşı Cihan Kızıltaş'ın şehit edilmesi,

15 Haziran 2008: Bingöl Yayladere kırsalında Piyade Onbaşı Dursun Buz'un şehit edilmesi,

2 Eylül 2008: Bingöl'ün Kiğı İlçesi Tekbaşlar Jandarma Karakolu'na saldırı sonucu baraj inşaatını korumakla görevli timde yer alan erler Eyüp Gürsoy ile Ramazan Demirci'nin şehit edilmesi.