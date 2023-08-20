Erbaş: Kur'an kurslarımız çocuklarımızı Rabbimizin rızasına uygun olarak yetiştirmenin mekanlarıdır

Erbaş, Ünye Müftülüğü hizmet binası ve 15 eserin açılış töreninde yaptığı konuşmasında, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir çeşmeden akan yeni su gibi her okunduğunda yeni yeni manalar ilham ettiğini söyledi.

Ali Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında tüm müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerin ve müezzinlerin emeklerine işaret ederek, buraların, çocukların Allah'ın rızasına uygun yetiştirilen mekanlar olduğunu aktardı.

Burada çocuklara önce sevgiyi öğrettiklerini dile getiren Erbaş, "Sevgi olmaz ise hiçbir şey olmaz. Sevmeyi öğretiyoruz. Neyi sevecek? Rabb'ini sevecek. Peygamberini sevecek. Kitabını sevecek. Annesini, babasını ve büyüklerini sevecek. Vatanını, ezanını, bayrağını sevecek. Bu muhteşem mübarek değerler. Bunları sevmek lazım. Bunları seven nesilleri yetiştirmek lazım." diye konuştu.

Erbaş, kurslarda saygıyı da öğrettiklerini vurgulayarak, "Büyüklere saygı nasıl gösterilir, onu öğretiyoruz. Sadakati, dürüstlüğü öğretiyoruz. Doğruluğu öğretiyoruz. Dürüstlerden oluşan bir toplumu nasıl meydana getiririz? Bunun derdini taşıyoruz. Bu dertle 4-6 yaş Kur'an kurslarımızı açmak için mücadele ediyoruz." dedi.

Peygamberine yakışır nesiller sağlamanın anne ve babaları için çok önemli olduğunun altını çizen Erbaş, bunun için tüm müftülere teşekkür etti.

Açılışını yaptıkları eserlere ilişkin bilgi paylaşan Erbaş, "Ünye ilçe halkımızı adeta hayırda yarışır hale getirmek, bu çok önemli bir husus. Bütün müftülerimiz böyle bir yarış içerisinde. En güzel yarış Kur'an hizmetinde yapılan yarıştır. En güzel yarış daha fazla Kur'an kursu açalım, daha fazla gençlik merkezi açalım, daha fazla gencimize hizmet götürelim. İşte bu yarış, en hayırlı yarıştır." ifadelerini kullandı.

- "Dünya ahiretin tarlasıdır"

Erbaş, her ilde üniversiteler olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerimizde 9 milyon gencimiz eğitim alıyor. Gençlerimizi sadece kendi alanları ile baş başa bırakırsak, onları İslam ahlakı ile donatmazsak, onları efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ı daha yakından tanıyan gençler olarak yetiştirmezsek eksik kalır. Kendi alanlarında çok iyi olabilirler. Ama bizim medeniyetimiz noktasında bir eğitim ile onlara destek olmazsak eksik kalırlar. Bizim medeniyetimiz dünyayı ve ahireti birlikte dikkate almamızı isteyen bir medeniyettir. 'Dünyası için ahiretini ihmal eden, ahireti için de dünyasını ihmal eden zarardadır.' buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Dünyayı da ihmal etmeyeceğiz, ahireti de ihmal etmeyeceğiz. Dünya ahiretin tarlasıdır. Peygamber efendimiz de öyle buyuruyor."



Ünye'de yapılan 4-6 yaş Kur'an kursuna bir kuruşu bile nasip olan Müslümanın, onun karşılığını göreceğini kaydeden Erbaş, "Kim zerre kadar hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Bu Rabb'imizin vaadidir. Kim de zerre kadar kötülük işlerse onun da karşılığını görecektir. Mutlaka cezası vardır, öbürünün de mükafatı vardır. Rabb'im zerre kadar bile olsa hayır işleyerek mükafatımızı artırmayı hepimize nasip eylesin." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erbaş ve beraberindeki protokol üyeleri, İlçe Müftülüğü hizmet binası ile 15 eserin açılışını yaptı.