Erbaş: Şehirlerin medeniyet merkezleri camilerdir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Etimesgut Tevhid Cami Ayyıldız Diyanet Gençlik Merkezi ve Hz. Enes Bin Malik Camisi ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışlarına katıldı.

Erbaş, gençlik merkezi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusa dikkati çekerek, onlara peygamber ahlakını ulaştırmaları gerektiğini söyledi.

Allah'ın Hz. Muhammed'i "davetçi, uyarıcı, müjdeleyici" olarak gönderdiğine işaret eden Erbaş, Başkanlık bünyesinde görev yapan hocaların da peygamber varisleri olarak toplumun her kesimine ulaşmasını istedi.

Camilerin minberlerinden ve kürsülerinden Hz. Muhammed'in ahlakını topluma anlattıklarını belirten Erbaş, camilerde gerçekleştirilen ders programlarına vatandaşları davet etti.

Konuşmasının ardından Ayyıldız Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Erbaş, merkezdeki faaliyet alanlarını inceledi, çocuklar, gençler ve hocalarla sohbet etti.

"ŞEHİRLERİN MEDENİYET MERKEZLERİ CAMİLERDİR"



Hz. Enes Bin Malik Camisi ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışına da katılan Erbaş, camilerin "Beytullahın şubeleri" olduğunu ifade ederek, buraların Müslümanları bir arada tutan mekanlar olduğunu vurguladı.

"Şehirlerin medeniyet merkezleri camilerdir" diyen Erbaş, camilerde sadece ibadet edilmediğini, buradan Allah'ın, dinin ve toplumun değerlerinin halka anlatıldığını dile getirdi.

Caminin aynı zamanda mahallenin mektebi olduğunu, sadece namaz kılınması için yapılmadığını belirten Erbaş, herkese burada yapılacak derslere katılmaları çağrısında bulundu.

Erbaş, katılımcılardan, Gazze halkına ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etmelerini istedi.

Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de caminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek Hz. Enes Bin Malik Camisi ve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi.