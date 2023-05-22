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Erbaş'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki göstererek, 'İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum' dedi.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 10:06 - Güncelleme:
Erbaş'tan Mescid-i Aksa baskınına tepki
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın, güvenlik güçleriyle birlikte ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. İşgalci zihniyetinden vazgeçmeyerek bölgede ve uluslararası camiada Müslümanlara karşı provokatif eylemlerini sürdüren İsrail'in, Harim-i İsmet'imiz Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsünü hiçe sayarak baskınlar düzenlenmesi kabul edilemez. İsrail hükümetini bu işgalci zihniyetinden vazgeçmeye, uluslararası camiayı yaşananlara karşı ciddi bir tavır sergilemeye davet ediyorum."

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