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Erbaş'tan Pakistan'daki terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung bölgesindeki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Pakistan halkına başsağlığı diledi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 19:50 - Güncelleme:
Erbaş'tan Pakistan'daki terör saldırısında ölenler için başsağlığı mesajı
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Erbaş, sosyal medya hesabından, Pakistan'daki bir camiye yapılan terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik terör saldırısını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet efendimizin anıldığı bir programa, kan ve gözyaşı bulaştıran bu gözü dönmüş saldırganları ve terör eylemini şiddetle telin ediyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Yüce Rabbimiz zalimlere fırsat vermesin."

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