28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7058
  • 6,4235
  • 260.08
  • 100163
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Erbil’de şehit düşen Osman Köse bugün Ankara’dan son yolculuğuna uğurlanacak

Irak'n Erbil kentinde, silahlı saldırı sonucu şehit düşen konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada, "Dün (17 Temmuz) Erbil'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse'nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir." denildi

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dikkat! Gözler Meclis'te

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Galatasaray'dan Radamel Falcao bombası!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Rusya'dan gözdağı! Yeni füzesini test etti

Rusya'dan gözdağı! Yeni füzesini test etti

Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

Önce 64-0 sonra 30-1 yenildiler! Tek golün sevinciyle ağladılar

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Berna Laçin’in 'üniversite' tweet'ine cevap yağdı

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Yaşlı kadını raylara itti...O anların görüntüleri yayınlandı

Yaşlı kadını raylara itti...O anların görüntüleri yayınlandı

71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu

71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu

Yeni emojiler geliyor

Yeni emojiler geliyor

Bir garajda unutulmuştu! 45 yıl sonra çıkartıldı ve...

Bir garajda unutulmuştu! 45 yıl sonra çıkartıldı ve...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA