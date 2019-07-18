Erbil’de şehit düşen Osman Köse bugün Ankara’dan son yolculuğuna uğurlanacak
Irak'n Erbil kentinde, silahlı saldırı sonucu şehit düşen konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin bugün Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami’nde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.
- İHA
Dışişleri Bakanlığ'ndan yapılan açıklamada, "Dün (17 Temmuz) Erbil'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse'nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir." denildi
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