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Erdal Beşikçioğlu'nun vaadi tepki çekti! Hizmeti bırakıp dizi çekecek

CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklama tepkilere neden oldu. Seçim sürecinde projelerinin olmamasından dolayı eleştirilen Beşikçioğlu, dizi çekimlerine başlayacaklarını vurgulayarak 'Behzat Ç.'yi Etimesgut halkımızla beraber çekeceğiz.' dedi.

6 Nisan 2024 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Erdal Beşikçioğlu'nun vaadi tepki çekti! Hizmeti bırakıp dizi çekecek
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CHP'de 31 Mart yerel seçimleri öncesi adaylığı krize neden olan Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklama tartışmaları beraberinde getirdi.

Seçim sürecinde yaptığı açıklamalarda projelerinin yetersizliğinden dolayı eleştirilen Beşikçioğlu, dizi çekimlerine devam edeceğini ifade ederek "Behzat Ç.'yi Etimesgut halkımızla beraber çekeceğiz." diye konuştu.

'İMAM HATİP' HAZIMSIZLIĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde adaylığı açıklandıktan sonra ilk olarak İmam Hatipleri hedef almıştı. Beşikçioğlu, İmam Hatip liselerinden mezun olan öğrencilerin travma yaşadığını iddia ederek skandal ifadeler kullanmıştı.

YAVAŞ İLE YAŞANAN 'ADAY' KRİZİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut ilçesi belediye başkan adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rıza göstermediği gündeme gelmişti.

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