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''Erdoğan'ın bize değil, bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var''

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Devlet ve millet olarak bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var, Erdoğan'ın bize ihtiyacı yok' dedi.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 10:37 - Güncelleme:
''Erdoğan'ın bize değil, bizim Erdoğan'a ihtiyacımız var''
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Osmanl Ocaklar Genel Baskan Kadir Canpolat, Muhalefetin "Tek adam rejimi" elestirisine tepki gosteren Kadir Canpolat, "Tek adam, tek adam rejimi diyerek surekli elestirilerde bulunanlar, donup Ismet Inonu donemine hic bakmak istemiyor. Asrn felaketini yasadgmz bugunlerde Turkiye tek adamla yonetilmemis olsayd bugun buyuk bir kaosu yasyor olurduk" dedi.

"TUM ULUSUMUZUN, DEVLETIMIZIN ERDOGAN'A IHTIYACI VAR"

Kadir Canpolat, sunlar soyledi:

"Devlet ve millet olarak bizim Erdogan'a ihtiyacmz var, Erdogan'n bize degil. Bugune kadar Erdogan'n milletin oylarna ihtiyac vard, siyaset yapyordu ama bugunden sonra tum ulusumuzun, devletimizin sayn Erdogan'a ihtiyac var. Bunu anlamamz lazm."

  • Osmanlı Ocakları
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • deprem

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