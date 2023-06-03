Erdoğan'ın yemini sonrası Atakule Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

Tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te yemin ederek göreve başlaması sebebiyle Atakule kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.



Başkentin, önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan simgesi Atakule, bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

Atakule'nin giriş kapısının üst kısmında yer alan ekranlarda ise Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu önünde çekilmiş fotoğrafı ile Türk bayrakları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Meclis'te düzenlenen törenle yemin ederek göreve başlamış, ardından Anıtkabir'i ziyaret etmişti.