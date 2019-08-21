Erdoğan’ın ‘Zaferler ayı’nda programı yoğun 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamaları için 26 Ağustos’ta Ahlat ve Malazgirt’te olacak. Başkan Erdoğan’ın, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ile katılacağı kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etmesi planlanıyor.

İNCELEMEDE BULUNACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daha sonra Muş’un Malazgirt ilçesine geçecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda incelemelerde bulunacak olan Başkan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamalarına katılacak.Başkan Erdoğan’ın Ahlat ve Malazgirt konuşmalarında ‘birlik ve beraberlik mesajları’ vermesi planlanıyor.

GENİŞ KATILIMLI RESEPSİYON

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünde ise ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret edecek. Daha sonra Beştepe’de yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos akşamı ise Beştepe’de başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere siyaset, iş, spor, sanat camiasından isimlerin davet edileceği geniş katılımlı bir resepsiyon vermesi planlanıyor.

“ZAFER” MESAJI VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyleyerek, “İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz” demişti.