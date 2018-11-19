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Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin görüşmesi sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

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Erdoğan ve Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"nin ardından Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in basına kapalı görüşmesi, saat 16.00'da başladı. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

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