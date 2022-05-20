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Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 887 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

DHA20 Mayıs 2022 Cuma 09:04 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da 'Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye il jandarma komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nce jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 887 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

  • Hatay
  • Eren Abluka-12 Operasyonu
  • terör operasyonu

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