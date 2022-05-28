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Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 565 personelin katılımıyla Eren Abluka-13 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

AA28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:15 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Eren Abluka-13 (Muş-Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 565 personel ile 39 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Şenyayla bölgesinde yapılan arama ve tarama çalışmalarında 6 sığınak ve 17 avcı boy çukuru tespit edildi.

Sığınak ve avcı boy çukurlarında yapılan aramalar sonucunda, 150 gram patlayıcı madde, 1 makineli tüfek sabitleme aparatı, 1 makineli tüfek mayonu, 1000 kök hint keneviri, 728 pil, 27 çift ayakkabı, 6 parça kıyafet, 15 kilogram muhtelif gıda, giyim ve inşaat malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla sürdüğü kaydedildi.

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