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Eren Abluka-5 Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit olduğunu, Jandarma Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın ise yaralandığını bildirdi.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 01:17 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı bölgesinde icra edilen operasyonda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Jandarma Teğmen Akdeniz ile Jandarma Uzman Çavuş Çakıcı'nın çıkan çatışmada yaralandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ağır yaralanan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine uçakla sevk edilirken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hafif yaralanan Uzman Çavuş Uğurcan Çakıcı'nın hastanede tedavisi sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

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