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12 tabur sahaya indi! Bakan Soylu: Operasyon başlar başlamaz etkisiz hale getirildiler

Şırnak'ta, 12 tabur, 125 tim, 1600 personel ile Kaval Dağı-Bestler Dereler'de 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu başlatıldı. Bakan Soylu, 'Operasyon başlar başlamaz 2 terörist etkisiz hale getirildi' dedi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildiren Bakan Soylu, tespit edilen bir tünelin de imha edildiğini açıkladı.

IHA2 Ekim 2022 Pazar 08:46 - Güncelleme:
12 tabur sahaya indi! Bakan Soylu: Operasyon başlar başlamaz etkisiz hale getirildiler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2022 yılında ilkbahar-yaz Eren abluka operasyonlarında ele geçen terörist, silah, mühimmat ve malzemeler; 98 terörist, 490 mağara, 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, 1050 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi"

  • Eren Abluka Sonbahar-Kış-1
  • operasyon
  • Kaval Dağı-Bestler Dereler

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