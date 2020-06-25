25 Haziran 2020 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:30

Eren Bülbül, Tarbzon'da, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit edildi. Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından Eren Bülbül yeniden hatırlandı. Türkiye o gün yasa boğulurken Eren'in 24 Haziran günü attığı 'Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın.' paylaşım yeniden Twitter'da TT oldu. Bu paylaşımları görenler tarafından 'Eren Bülbül ne zaman öldü? Eren Bülbül kaç yaşında ve nasıl vefat etti?' sorusu soruldu.

EREN BÜLBÜL NE ZAMAN ÖLDÜ?

Eren Bülbül 1 Ocak 2002’de Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Eren Bülbül 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü.

15 yaşındayken 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit edildi. Eren Bülbül yaşasaydı bu sene 18 yaşında olacaktı.

'İYİ Kİ VARSIN' EREN

Eren Bülbül’ün hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesaplarına göz atanlar Eren Bülbül’ün 24 Haziran’da Twitter’da paylaştığı bir yazıyı fark etti. Eren Bülbül’ün paylaştığı tweet’te; “Biri de çıkıp demiyor ki iyi ki varsın Eren.” yazdığını gören sosyal medya kullanıcıları “İyi ki varsın Eren” mesajları paylaşarak ölümünün ardından Eren’i anmaya devam etti. Bu yıl da Eren Bülbül’ün paylaştığı tweet’in yıl dönümünde sosyal medyada aynı mesajlar paylaşılmaya başladı.