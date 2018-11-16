'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcının "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada Ergenekon davası sanıklarından Hurşit Tolon, Dursun Çiçek, Mehmet Ali Çelebi, Tuncay Özkan, Serdar Öztürk, Kemal Kerinçsiz ve Sedat Peker'in aralarında bulunduğu bazı şikayetçilerin davaya katılma talepleri kabul edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda yapılan duruşmada katılma talepleri değerlendirildi.

Sanıklara katılma talepleriyle ilgili söz verildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan sanık Hasan Hüseyin Özese, Ergenekon davasında Türk milleti adına yasal yargılama faaliyeti yaptıklarını, kimsenin zarara uğramadığını savunarak katılma taleplerinin reddini istedi.

Sanık Hüsnü Çalmuk da suçtan doğrudan zarar görenlerin tespit edilerek buna göre karar verilmesi talebinde bulundu. Çalmuk ayrıca CMK'dan zorunlu atanan avukatıyla görüşemediğini ve yan yana oturmak istediğini söyledi. Salondaki mağdur ve müştekiler, "En azından aranızda jandarma yok, üstten sarkan mikrofonlar yok" diyerek Çalmuk'a tepki gösterdi. Diğer sanıklar da katılma taleplerinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, oy birliğiyle Tolon, Çiçek, Çelebi, Özkan, Öztürk, Kerinçsiz, Peker ile Hıfzı Çubuklu, Nusret Senem, Ergün Poyraz, Hüseyin Buzoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı Ergenekon davası sanıklarının suçtan zarar görme ihtimallerine karşı davaya katılma taleplerini kabul etti.

CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in katılma talepleri ise mağdur veya suçtan zarar görme sıfatları bulunmadığından oy birliğiyle reddedildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile Veli Küçük'ün katılma taleplerinin bugün mahkemeye verilmesi nedeniyle bu konuda inceleme yapıldıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner, kimlik tespitinin ardından son soruşturma kararındaki sanıklara ilişkin suçlamaları okudu. Son soruşturmanın kabulüne ilişkin kararda, sanıkların Ergenekon duruşması sırasında tanık dinlenme taleplerini CMK'ya aykırı şekilde reddettikleri, gerekçeli kararı geç yazdıkları, jandarma personeline talimat vererek kapıları kilitlettikleri ve avukatların dilekçe sunmalarını engelledikleri iddia edildi.

Kararda ayrıca İlker Başbuğ hakkında, "Genelkurmay başkanlarının Yüce Divan'da yargılanacağı hükmü"nü dikkate almadan haksız yere yargılama yaptıkları, yargılama sürecinde tutuklu sanıkların itirazlarını incelemeyerek, yetersiz gerekçelerle tutukluluğun devamına karar verdikleri, böylece Anayasa Mahkemesinden ihlal kararı çıkmasına sebep oldukları da anlatıldı.

Yasa dışı ses kayıtlarının dava dosyasına girmesine neden olmakla da suçlanan sanıkların, Ergenekon duruşmalarında sanıklara savunma için yalnızca 15'er dakika süre verdikleri, hazırladıkları gerekçeli kararı taraflara açıklamadan kitap tanıtımı yapar gibi basına sundukları, Silivri'deki 41 bilgisayardaki bilgi ve belgeleri geri dönüşü olmayacak şekilde sildirdikleri de kaydedildi.

Başkan Metiner'in suç isnatlarını okuduğu sırada, sanık Hüsnü Çalmuk, usul itirazında bulunacağını belirterek, sık sık söz istedi. Bunun üzerine Başkan Metiner, Çalmuk'a, "Usul hükümlerini ihlal ettiğinizden hakkınızda işlem yapmak zorunda kalacağım. Lütfen sesinizi keser misiniz?" dedi.

Başkan Metiner, suç isnatlarını okumasının ardından Çalmuk'un "söz hakkının engellendiği"ne ilişkin dilekçe gönderdiğini ifade ederek Çalmuk'a söz verdi. Çalmuk'un "24 yıl hakimlik yaptım, ceza yargılamasını biliyorum." sözlerine karşılık Başkan Metiner, "Çok iyi biliyorsunuz anlaşıldı. Hakkınızdaki iddialar da öyle zaten." karşılığını verdi.

Sanık Çalmuk'un, "Bizi Ergenekon sırasında, '15 dakika savunma hakkı verdin' diye suçluyorsunuz, şimdi siz konuşturmuyorsunuz." sözlerine Metiner, "Gereksiz yere uzatıyorsun. Bunları savunmanda anlatırsın." ifadelerini kullandı.

Daha sonra duruşmaya öğle arası verildi.

Bu arada, katılma talebi kabul edilen Sedat Peker, gazetecilerin soruları üzerine, "İlahi adaletin var olduğunu görmek için buraya geldim. Geçmişte bizlere bu eziyeti yapan insanların bu şekilde hesap veriyor olmaları çok önemli." dedi.