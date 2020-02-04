''Ergenekon'' davası hakim ve savcılarının yargılandığı davada ara karar

AA 04.02.2020 12:32 - Güncelleme: 04.02.2020 12:32

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8'inci Ceza Dairesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan eski savcı Mehmet Murat Dalkuş, eski hakim Hüsnü Çalmuk ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki Banu Şadan Erkmen, annesi merhum Ayşe Asuman Özdemir'in emekli olduktan sonra bazı basın organlarında FETÖ aleyhine yazılar kaleme aldığını, 2007'de ilk Ergenekon soruşturmanın başlamasıyla şüpheli olarak gözaltına alındığını, bir süre sonra tutuklandığını bildirdi.

Annesinin haksız yere tutuklandığını ve somut bir delil olmadan "silahlı terör örgütü" üyesi olarak suçlandığını aktaran Erkmen, ailece maddi ve manevi olarak yıprandıklarını ifade etti.

Cezaevinde sağlık problemleri yaşayan annesinin tedavisi için defalarca tahliye dilekçesi vermelerine rağmen bu taleplerinin karşılanmadığını aktaran Erkmen, Özdemir hakkında tahliye kararı verilmesinden kısa süre sonra da annesinin komaya girdiğini ve ilerleyen süreçte de hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Müşteki Erkmen, "Dilekçelerimizi göz ardı eden ve bize bunları yaşatan o dönemdeki görevlilerin cezalandırılması talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer taleplerin de alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı.

Buna göre, sanık Dalkuş'un vareste talebinin kabulüne, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava dosyalarının ilgili mahkemelerden istenilmesine, sanık Sedat Sami Haşıloğlu hakkındaki kırmızı bülten kararının infazının beklenilmesine, sanıklar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yapılan suç duyurusunun akıbetinin sorulmasına hükmedildi.

Davanın görülmesine 27 Nisan'da devam edilecek.