'Ergenekon' davasının gizli tanığı olan savcının cezası belli oldu

17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7513
  • 6,3387
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'Ergenekon' davasının gizli tanığı olan savcıya 15 yıl hapis!

Erzincan'daki 'Ergenekon davası'nda gizli tanık olarak ifade veren eski cumhuriyet savcısı Bayram Bozkurt, 'Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu', 'yalancı tanıklık yaptığı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kıldığı' gerekçesiyle 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kentteki "Ergenekon davası"nda yalancı tanıklık yaptığı belirtilen "Efe" kod adlı sanık eski Erzincan İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt katılmadı.
 
Müştekilerden Yaşar Baş ile şikayetçiler dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı ve eski milletvekili İlhan Cihaner ile eski milletvekili ve eski albay Dursun Çiçek'in avukatları salonda hazır bulundu.
 
Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Bozkurt'un "yalancı tanıklık" yaparak mağdur ve müştekilerin gözaltına alınması ile tutuklanmalarına sebep olduğunu söyledi.
 
Savcı, bu nedenlerle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma", "yalan tanıklık" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.
 
Mütalaaya ilişkin beyanları sorulan müşteki Baş ile diğer müştekilerin avukatları, savcının esas hakkındaki son görüşüne katıldıklarını ifade ederek, Bozkurt'un cezalandırılmasını istedi.
 
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Bozkurt'u "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay, "yalancı tanıklık"tan 3 yıl 4 ay ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kentteki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucu 2009 yılında dönemin Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ile eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı "Ergenekon davası"nda "gizli tanık" sıfatıyla yalancı tanıklık yaptığı iddia edilen eski İliç Cumhuriyet Savcısı Bayram Bozkurt hakkında dava açılmıştı.
 
İddianamede, sanığın "FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "yalancı gizli tanıklık yapmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Merkel yine korkuttu: Kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık personeli alacak

RTÜK ayar verdi! Reklamların sesi kısılacak

RTÜK ayar verdi! Reklamların sesi kısılacak

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

"Sağcılar beni istifa etmeye zorladı"

'Sağcılar beni istifa etmeye zorladı'

'Ergenekon' davasının gizli tanığı olan savcının cezası belli oldu

'Ergenekon' davasının gizli tanığı olan savcının cezası belli oldu

Irak Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etti

Irak Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etti

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

250 bin liralık kaçış kamerada

250 bin liralık kaçış kamerada

Nazilerin insanlar üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneyler

Nazilerin insanlar üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneyler

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA