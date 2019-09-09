Ergenekon hakimi Hasan Hüseyin Özese'ye FETÖ'den 10 yıl hapis
Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ergenekon Davası eski mahkeme başkanlarından Hasan Hüseyin Özese, FETÖ üyeliği suçundan yargılandığı davada 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar birazdan...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.