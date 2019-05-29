Ergenekon savcılarına ''gizli belgeyi açıklamak'' cezası

"Jandarmanın terör örgütlerine karşı kullanılan haber elemanlarının kimliklerini içeren muhbir listelerini, hazırladıkları Erzincan Ergenekon iddianamesinin içine koyarak açıkladıkları, böylelikle devletin terörle mücadelesini zafiyete uğrattıkları ve devlet sırrını ifşa ettikleri" öne sürülen eski savcılar Osman Şanal ile Taner Aksakal, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıktı.

Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası alan Osman Şanal, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

FETÖ üyeliği suçundan başka mahkemede tutuksuz yargılanan Taner Aksakal ile sanıkların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanıklara, esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için söz verildi. Taner Aksakal, yalan haber yapılması nedeniyle hakkında bu davanın açıldığını, Erzincan Ergenekon iddianamesi ekinde unutulan listede yer alan 329 isimden sadece 17'sinin haber elemanı olduğunu savundu.

Belgeleri, adli emanete aldırdığını ancak eksik işlem yapması nedeniyle iddianame ekinde bu bilgilerin kaldığını ileri süren Aksakal, iddianame ekinde kalan bu listeyle ilgili kendilerinden sonraki yargılama sürecinde de herhangi bir işlem yapılmadığını öne sürdü.

Taksirle ifşa ettiği, unuttuğu belgede adı geçen haber elamanlarının ilişiklerinin kesilmediğini, güvenlik nedeniyle görev yerlerinin değiştirilmediğini ifade eden Aksakal, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını savunarak taksirle yapılan eylem nedeniyle beraatine karar verilmesini istedi.

- Osman Şanal'ın savunması

Savunma için söz verilen Osman Şanal da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, "Erzurum'da yürüttüğü Ergenekon soruşturması sırasında hukuka aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu" şeklinde ifadelerin yer aldığını belirterek "Çok açık ve net şekilde yürüttüğüm soruşturmayı, tamamen usul ve kanuna uygun şekilde yaptığım tescillidir. Bu iddiayı kabul etmiyorum." dedi.

Şanal, devlet sırrı olduğu belirtilen belgelerin bu iddianameye konularak açıklanması nedeniyle daha önce soruşturma geçirdiğini ve 2013'te dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından kendisi hakkında soruşturma izni verilmediğini söyledi.

Suça konu belgelerin iddianame ekinde yer almasının suç teşkil etmediğini de öne süren Şanal, belgelerin gizli belge olduğuna dair hiçbir yazı, emare bulunmadığını savundu.

Belgelerle ilgili sır ya da gizlilik kararı da bulunmadığını ileri süren Şanal, "Olayda kastımız yoktur. Beraatime karar verilmelidir." dedi.

- Karar

Sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alınmasının ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Burhan Karaloğlu, kararı açıkladı. Buna göre, sanıkların üzerine atılı "niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgilerin taksirle açıklanması" suçunun sübut bulduğu belirtilerek eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 336/3-1. cümlesi gereğince 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Sanıkların duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle takdiri indirim uygulanarak verilen cezalar 5'er ay hapis cezasına indirildi.

Sanıkların ileride bir daha suç işlemeyeceği yolunda kanaate ulaşamayan heyet, sanıklar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"na ilişkin maddenin uygulanmasına gerek görmedi.

Heyet, sanıklara hükmedilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın üçer bin lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.

- Olayın geçmişi

Ergenekon davasının Erzincan ayağı soruşturmasını yapan eski Erzurum özel yetkili savcısı Osman Şanal ve Taner Aksakal'ın, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in de dahil olduğu 14 kişi hakkında düzenlediği iddianame ekine, Jandarmanın terör örgütlerine karşı kullanılan haber elemanlarının kimliklerini içeren muhbir listelerini koyarak açıkladıkları, böylelikle devletin terörle mücadelesini zafiyete uğrattıkları ve devlet sırrını ifşa ettikleri belirtilmişti.

Eski CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ve emekli Orgeneral Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanığın "Ergenekon terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanıp beraat ettikleri davanın soruşturmasını yürüten eski savcılar Şanal ve Aksakal, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı Osman Şanal'a geçen hafta "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Farklı mahkemede FETÖ üyeliğinden davası devam eden ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aksakal ise tutuksuz yargılanıyor.

- ERGENEKON SANIKLARI BERAAT ETMİŞTİ

Şanal ve Aksakal'ın yürüttüğü soruşturma sonucu, İlhan Cihaner ve Saldıray Berk'in de aralarında bulunduğu 14 sanık, "Ergenekon terör örgütü üyeliği" iddiasıyla Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nde yargılanarak beraat etmişti.

Yargıtay 11. Ceza Dairesince, soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle başta Şanal ve Aksakal olmak üzere, yargı mensupları ile kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.