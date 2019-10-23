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Ergenekon savcısına ‘özel güvenlik’ oyunu

FETÖ’cü Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş, firari olarak yaşadığı sitede özel güvenlik personeli üniforması giyen jandarmalar tarafından yakalandı. Dalkuş tutuklandı.   

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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kumpaslarından biri olan Ergenekon Davası’nın firari Savcısı Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul’da yakalandı.  İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri, Yargıtay 8.Ceza Dairesi ve İstanbul 10.Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davalarda kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş’un 3 yıldır sürekli adres değiştirdiğini belirledi.

SİTEYE YERLEŞTİLER

Yaklaşık 2 ay süren çalışmalar sonucu firari Dalkuş’un Esenyurt’ta oturduğu sitenin adresi ve kullandığı otomobilin plakası tespit edildi. Jandarma İstihbarat ekibi Dalkuş’un şüphelenmesini ve kaçmasını önlemek için oturduğu siteye yerleşti. İstihbarat ekibi sitenin özel güvenlik personelinin üniformasını ve diğer çalışanların iş kıyafetlerini giyerek sürekli kılık değiştiren Dalkuş’u yakın takibe aldı. Kimliği kesinlik kazanan ve illegal yollardan yurtdışına kaçacağı belirlenen Dalkuş, kıskıvrak yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen eski Savcı Mehmet Murat Dalkuş. ‘terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.  

Jandarma İstihbarat ekibi, özel güvenlik personeli kıyafeti giyerek takip ettikleri firari eski Savcı Dalkuş’u kıskıvrak yakaladı.   

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