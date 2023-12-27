Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu ticareti yapma suçlarıyla" aranan organize suç örgütü elebaşı Eric Schroeder İstanbul'da yapılan "Kafes-25" operasyonuyla yakalandı.

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