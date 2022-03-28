Erişim sıkıntısı yaşanıyor! Twitter çöktü mü?

28 Mart saat 15:00 sıralarında dev iletişim platformu Twitter'da ana sayfa güncellememe problemi yaşandı.

Twitter'da yaşanan erişim sorununun şuan için yerel olarak etkilediği gelen ilk bilgiler arasında yer aldı.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?



Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşandığı tahmin ediliyor. Henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.



Sosyal medya hata bildirim haritasına bakıldığında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve İzmir'de yoğun şekilde hata bildirimi yapıldığı görülüyor.

