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  • ''Eros'' davası kararına hayvanseverlerden tepki! ''Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz''
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''Eros'' davası kararına hayvanseverlerden tepki! ''Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz''

İstanbul'da asansörde sıkıştırdığı 'Eros' isimli kediyi tekme darbeleriyle öldüren İbrahim Keloğlan'a verilen 2,5 yıl cezayı az bularak tepki gösteren hayvan hakları savunucuları yaptıkları açıklamada, “Mal değil candır ve hiçbir hayvan cinayetinin iyi hali olmaz. Kadın cinayetlerinde de iyi hal olmayacağı gibi. Ne kravat indirimlerinizi ne de pişmanlıklarınızı kabul ediyoruz. Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz.” ifadelerine yer verdi.

AA15 Mart 2024 Cuma 02:39 - Güncelleme:
''Eros'' davası kararına hayvanseverlerden tepki! ''Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz''
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Başakşehir'de yılbaşı gecesi asansörde sıkıştırdığı 'Eros' isimli kediyi tekme darbeleriyle ölümüne neden olan ve hakkında kamu davası açılan İbrahim Keloğlan, yargılandığı mahkemede önce 3 yıl ceza aldı.

Sanık hakkında mahkemenin iyi hal indirimi uygulamasının ardından Keloğlan'ın cezası 2,5 yıla indirilerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanması kararı verildi. Bu kararla birlikte sanık serbest kaldı.

Bu duruma tepki göstermek için hayvan hakları savunucuları Sakarya Caddesi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Hayvanseverler tarafından yapılan açıklamada, 6 dakika boyunca tekmeleyerek kediyi öldüren kişinin, bir emsal karar ile hapis cezasına çarptırılması beklentisi içerisinde olunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Soluğumuz tutuk, ellerimiz kenetli bu anı bekledik. Eros'a söz vermiştik. Adaleti sağlayacaktık. Olmadı. Sistem Eros'un katiline iyi hal indirimi verdi. Eros'u öldürdükten sonra köye gidip hayvan beslemesi bir fail aklayıcı olarak kullanılarak katil serbest bırakıldı. Bu ülkede bir kedinin 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülmesinden utanıyoruz.

Kedi katilinin hapis cezası almayıp üzerine iyi hal indirimi verilmesinden utanıyoruz. Can dediğiniz hayvanları sahipli sahipsiz diye ayırarak Eros'a sahipsiz dediğiniz için utanıyoruz. Her hayvan kendi hayatının öznesidir. Mal değil candır ve hiçbir hayvan cinayetinin iyi hali olmaz. Kadın cinayetlerinde de iyi hal olmayacağı gibi. Ne kravat indirimlerinizi ne de pişmanlıklarınızı kabul ediyoruz. Telafisi olmayan şeyin iyi hali olmaz."

Basın açıklamasının ardından hayvanlar için oturma eylemi yapıldı.

  • eros davası
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