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KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye'ye teşekkür: Can suyu sağlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması ile birlikte ülkeye 750 Milyon TL hibe edileceğini açıkladı. Tatar, 'Böylece maliye bakanlığımızın eli rahatlayacak, ekonomimizin ihtiyacı olan can suyu sağlanmış olacaktır' dedi.

  • DHA
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Tatar, "Maalesef 2019 yılı bizim için kaybedilmiş bir yıldır. Esas ekonomik atılımların olacağı yıl 2020 olacaktır" açıklamasında bulunarak, 20 Temmuz´da imzalanan TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması konusunda basın toplantısı düzenleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.  Basın toplantısına Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu da katıldı.
 
Tatar, "Anavatan Türkiye´nin, KKTC´nin kalkınmasına verdiği önem ve sağladığı somut destek çok önemli. Dolayısıyla başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere Anavatan Türkiye hükümetine teşekkürlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.
 
KKTC'NİN DÖNÜŞÜM HEDEFİ
 
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve İşbirliği Anlaşması´nda yer alan `2019 Reform Eylem Planı´nda, kamu, eğitim, finans, turizm, yükseköğretim, sanayi ve ticaret, tarım, bilişim, enerji, ulaştırma alanlarında bu yıl içinde hayata geçirilmesi öngörülen hedefler yer alıyor. Plan uyarınca, kamu harcamaları disiplin altına alınacak; vergiyi tabana yayacak, kayıt dışılığı azaltacak gelir politikaları uygulanacak; iş yapmanın önündeki engeller kaldırılacak; yerel yönetimler yeniden yapılandırılacak; e-devlet projesine devam edilecek; Genel Sağlık Sigortası hayata geçirilecek.
 
Ayrıca, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalaması yakalanacak; 2019-20 öğretim yılında okul öncesi eğitimde tam gün uygulamasına başlanacak, yükseköğretim strateji belgesi hazırlanacak. Kooperatif Merkez Bankası yeniden yapılandırılacak; turizm teşvikleri gözden geçirilecek; tarım entegre kayıt sistemi oluşturulacak. Plana göre, Enerji Dairesi Yasası çıkarılacak; Enerji Verimliliği Yasası hazırlanacak; Kıb-Tek faaliyetleri ayrıştırılacak. Limanlar Dairesi´nin Denizcilik İşleri Dairesi´ne dönüştürülmesinin öngörüldüğü 2019 Reform Eylem Planı´na göre Telekomünikasyon Dairesi kamu-özel iş birliğiyle yeniden yapılandırılacak. Plan, kırsal kalkınma planları oluşturulup uygulanmasını da içeriyor.
 
Reform Eylem Planı´nda, limanlar, Telekomünikasyon Dairesi ve belediyeleri ilgilendiren reform niteliğinde düzenlemeler bulunuyor.

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