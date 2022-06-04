Ertok: Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle gemi ve uçak trafiğinin olduğu bölgelere de hizmet vereceğiz

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından organize edilen ve Teknopark Ankara'da yapılan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Uyduları" paneli, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı İbrahim Küçük'ün moderatörlüğünde yapıldı.

Ertok, sahip olunan uydulardan haberleşme hizmeti sunulduğunu belirterek, uyduların 3 farklı yörüngede konumlandırıldığını anlattı.

Türksat 5B'nin yakın zamanda hizmete gireceğini bildiren Ertok, "Veri haberleşmesinde en önemli unsur olan Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle gemi ve uçak trafiğinin olduğu bölgelere de hizmet vereceğiz." dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 42 derece doğu yörüngesinde hizmet vereceğini anımsatan Ertok, "Türksat 6A'nın da 42 derece doğu yörüngesinde hizmete alınmasıyla aynı lokasyonda ilk defa 4 uydu birlikte işletilecek." diye konuştu.

- "KENDİNE GÜVENEN GENÇLERİ TUSAŞ'A BEKLİYORUZ"

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Selman Nas da Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın yapım süreci hakkında bilgi vererek, uydu üzerinde 40 kilometre kablo kullanıldığını söyledi.

Uydunun 4 metre yüksekliğine sahip olduğunu anlatan Nas, "Uydunun yapım sürecinin tamamlanmasının ardından testlere geçilecek." dedi.

Kendisine güvenen gençleri, TUSAŞ'a beklediklerini belirten Nas, "Gençler, uzaya imzamızı atalım." diye konuştu.

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mesut Gökten ise astronot ve Küp Uydu projelerinin üzerinde çalıştıkları en önemli iki proje olduğunu aktardı.

TÜBİTAK destekli İMECE Uydu Projesi hakkında bilgi veren Gökten, uydunun 15 Ocak 2023'te fırlatılmasının planlandığını belirtti.

Gökten, Milli Uzay Programı'nda iddialı hedeflerin bulunduğunu anımsatarak, önümüzdeki dönemde üretim bandı kurulması hedefinin bulunduğunu, bu nedenle insan kaynağına ihtiyaç olacağını bildirdi.