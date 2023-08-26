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Ertuğruloğlu'ndan Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Limasol kentindeki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Ertuğruloğlu'ndan Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı kınama
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Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs'ta Limasol'da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece molotofkokteyli ile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırının "Türk-İslam düşmanlığının göstergesi" olduğunu ve geçmişte bu tür saldırıların sayısız örneklerinin bulunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, Rum yönetiminin, bu tür saldırılara karşı gerekli önlemleri almadığını, yeterli soruşturma yapmayarak saldırganları hukuk önünde cezalandırmadığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, benzer eylemlerin tekrarlanmaması için önlem alınmasını ve saldırganların bir an önce yakalanarak hukuk önünde hesap sorulmasını Rum yönetiminden beklediklerini sözlerine ekledi.

  • Tahsin Ertuğruloğlu
  • Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  • İbrahimağa Köprülü Camisi

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