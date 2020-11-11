Erzincan merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

AA 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:22 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:44

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, askeri ve sivil mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla örgütle bağlantısı bulunan öğretmen, öğretim görevlisi, avukat ile memurların da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan'ın yanı sıra Ankara, Erzurum, Kayseri, Kırıkkale ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir kısmı aktif görevde bulunan 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

