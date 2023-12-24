Erzincan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Erzincan kent merkezinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, vatandaşların yüzünü güldürdü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaz örtüyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışı şehirde kartpostallık manzaralar sundu. Çocuklar ise kartopu oynamanın keyfini yaşadı. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak sürüyor.

Öte yandan kar ve tipiye koyun sürüsüyle yakalanan bir çoban ise kente ulaşabilmek için bin bir güçlük çektiğini kaydetti.