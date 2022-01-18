Erzincan'da polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı

AA 18 Ocak 2022 Salı 21:49 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 21:54

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi girişinde görevli polis memuru R.K, silahının kazara ateş alması sonucu kendisi ile mesai arkadaşları M.Y ile E.Y'nin yaralanmasına yol açtı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye giden Vali Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir, hafif yaralandıkları öğrenilen polis memurlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Makas, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, kazara meydana gelen olaydaki silahta, teknik bir arıza olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.