İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2022 Salı / 15 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5384
  • EURO
    15,3436
  • ALTIN
    789.59
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı
Güncel

Erzincan'da polis memuru kazara kendisi ile iki arkadaşını yaraladı

Erzincan'da kazara silahı ateş alan polis memuru, kendisi ile iki arkadaşını yaraladı.

AA18 Ocak 2022 Salı 21:49 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 21:54
ABONE OL

Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi girişinde görevli polis memuru R.K, silahının kazara ateş alması sonucu kendisi ile mesai arkadaşları M.Y ile E.Y'nin yaralanmasına yol açtı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye giden Vali Mehmet Makas, Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Alper Özdemir, hafif yaralandıkları öğrenilen polis memurlarının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Vali Makas, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, kazara meydana gelen olaydaki silahta, teknik bir arıza olduğunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

  • Erzincan Polis Okulu
  • kaza kurşunu
  • yaralı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.