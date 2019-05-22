Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 09.34'de merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Gülbahçe olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süren deprem ilçe merkezi çevresinde hissedildi. Vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.