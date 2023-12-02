Erzincan'da hakkında hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde aranan şahıslara yönelik il merkezi ve 8 ilçe merkezinde 92 polisin katılımıyla yapılan uygulamada bin 269 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucunda; Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 109/2 suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z., dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G., sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı 103/31-2 suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. olmak üzere toplam 9 yıl 10 ay hapis cezası olan 3 kişi yakalanarak işlemlerinin ardından Erzincan Kapalı Cezaevine teslim edildi.