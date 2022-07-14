Erzincan'da kaçakçılık baskını

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde faaliyet yürüttüğü bilenen tütün ve tütün mamulleri satışı yapan tekel bayi, tobacco shop, büfe vb. ile bu işyerlerinin depolarına yönelik olarak gerçekleştirilen planlı operasyon dahilinde şüpheliler G.G., A.Ö., İ.Ö. ve G.K. isimli şahıslara ait iş yerlerinden; 15,35 kg. nargile tütünü, 169 paket sigara, 13.360 adet doldurulmuş makaron, 41 adet puro, 2 adet bandrol, 35,7 kg. açık kıyılmış tütün, 1600 adet boş makaron ele geçirildi. İlgili mahkeme kararına istinaden el koyma işlemleri yapıldı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.