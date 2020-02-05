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Erzincan'da kar yağışı dolayısıyla eğitime 1 gün ara

Erzincan genelinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

IHA05.02.2020  09:44 - Güncelleme: 05.02.2020  09:44

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün okulların tatil edildiğini belirtti. Vali Arslantaş, attığı tweette, “Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 05 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” dedi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi’nde yoğun tipi nedeniyle zaman zaman ulaşım güçlükle sağlandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürüttü.

Erzincan’da kar yağışıyla birlikte buz tutan Girlevik Şelalesi de doyumsuz bir manzara oluşturdu.

“BUZLANMA VE DON UYARISI”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’da hava parçalı, çok bulutlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevreleri aralıklı kar yağışlı olarak geçecek. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde hafif şiddette buzlanma ve don olayının görüleceği belirtilerek yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ olayının meydana gelebileceği kaydedildi.

“KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI”

Öte yandan Meteorolojiden Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunularak, “Rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta (20-40 km/sa.), Erzurum’un kuzey kesimleri ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor” denildi.

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