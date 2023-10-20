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Erzincan'da PKK'ya operasyon: 7 kişi tutuklandı

Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağlayan 7 kişi tutuklandı.

İHA20 Ekim 2023 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Erzincan'da PKK'ya operasyon: 7 kişi tutuklandı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan çalışmalarda 7 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarını deşifre etmek maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütüne finans sağlayan 9 şüpheliye yönelik Erzincan merkezli iki ilde eşzamanlı "Terörizmin Finansmanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yurtdışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

  • terör örgütü PKK
  • Erzincan operasyonu
  • finans sağlama

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