Erzincan'da polis ekipleri DEAŞ operasyonu kapsamındaki 5 şüpheliyi gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Terörizmin Finansmanıyla Mücadele kapsamında; MASAK raporları üzerinde yapılan detaylı incelemeler neticesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü finanse ettiği değerlendirilen toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 26 milyon İran Riyali, yaklaşık 65 bin TL, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi.