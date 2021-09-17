İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6046
  • EURO
    10,1445
  • ALTIN
    487.309
  • BIST100
    1416.78
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da taşımalı eğitim gören 1968 öğrencinin öğle yemeği ücretsiz karşılanıyor
Güncel

Erzincan'da taşımalı eğitim gören 1968 öğrencinin öğle yemeği ücretsiz karşılanıyor

Erzincan'da taşımalı eğitim gören 1968 öğrencinin öğle yemeği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ücretsiz karşılanıyor. Sağlıklı ve dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre her gün hazırlanan yemekler, merkez ilçelerin yanı sıra Üzümlü, Tercan, Kemah ve İliç ilçelerinden taşımalı eğitim kapsamında bulunan 1968 öğrenciye ücretsiz ulaştırılıyor.

AA17 Eylül 2021 Cuma 13:39 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 13:39
ABONE OL

Kentte taşımalı eğitim gören öğrencilerin öğle yemeği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesince kurulan mutfakta hazırlanıyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre her gün hazırlanan yemekler, merkez ilçelerin yanı sıra Üzümlü, Tercan, Kemah ve İliç ilçelerinden taşımalı eğitim kapsamında bulunan 1968 öğrenciye ücretsiz ulaştırılıyor.

Beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile yemeklerin hazırlandığı mutfağı ziyaret edip incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas da hizmetin yerine getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.