Erzincan'da toplumsal huzurun sağlamlaştırılması projesi 15 Mart'ta başlıyor

7 ana alanda önleyici tedbirlerle suç oranlarını minimuma indirmeyi hedefleyen Huzur Erzincan projesiyle ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Yenilikçi bir adım ile Erzincan'da toplumsal huzuru daha da sağlamlaştırmak için değerli bir yolculuğa çıkıyoruz. Huzur Erzincan projemiz, 15 Mart'ta başlıyor. 7 ana alanda önleyici tedbirlerle suç oranlarını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamlı yolculukta, önleyici tedbirlerle, her Erzincanlının gayreti, desteğiyle şehrimizi daha güvenli ve huzurlu bir yuva haline getirmek için çalışacağız. Toplumun her kesimini birleştiren bu çabaya siz de katılın. Huzur Erzincan için birlikte adım atalım.

Erzincan için el ele güvenlik ve huzur da birleşelim. Her köşe her an güvenli. Her birimiz bilinçli ve hazırlıklı. Suçlara karşı birlikte güçlüyüz. Huzur için Erzincan yolumuzda eminiz. Trafikte saygı, doğada koruma, gençlerimizde gelecek. Huzur için Erzincan'la mümkün. Birlikte daha güvenli daha huzurlu bir Erzincan için adım atıyoruz. Çünkü biz bir şehirden daha fazlasıyız. Biz büyük bir aileyiz. İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve diğer paydaşlarımızla Huzur için Erzincan projesiyle güvenliği her yerde hissettirecek toplumsal bilinci artıracak adımlar atıyoruz. Önleyici tedbirlerimiz ve bilgilendirici faaliyetlerimizle şehrimizi daha da güvenli bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın korunması, trafik güvenliğinin artırılması ve siber güvenlik bilincinin yükseltilmesi nu sürecin önemli parçalarından. Projemizin başarısı için her bir Erzincanlının desteğine ve katılımına ihtiyacımız var. Sizleri de bu önemli harekete davet ediyoruz. Birlikte daha da güçlüyüz. Birlikte emniyetteyiz. Erzincan'ın huzur ve güvenin simgesi haline getirmek için hep birlikte çalışıyoruz."