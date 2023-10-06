İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6289
  • EURO
    29,1584
  • ALTIN
    1617.05
  • BIST100
    8468.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzincan'da tutukluydular! Yabancı uyruklu hükümlüler Müslüman oldu
Güncel

Erzincan'da tutukluydular! Yabancı uyruklu hükümlüler Müslüman oldu

Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan yabancı uyruklu üç hükümlünün Müslüman olduğu bildirildi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 12:02 - Güncelleme:
Erzincan'da tutukluydular! Yabancı uyruklu hükümlüler Müslüman oldu
ABONE OL

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Erzincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesinde bulunan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Manevi Rehberlik Birimi faaliyetleri kapsamında açılan kursa katılan 8 hükümlü ve tutuklunun Kur'an-ı Kerim'e geçmesi, 10 hükümlü ve tutuklunun tecvitli Kur'an-ı Kerim öğrenmesi ve 3 hükümlü-tutuklunun İslam dinine geçmesi sebebiyle program düzenlendi.

Program, L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Manevi Rehberi Hayati Mutlu'nun sunumu ile Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu öğretmeni ve kurumun hükümlü ve tutuklularının oluşturduğu ilahi grubunun söylediği ilahilerle başladı.

Rehberlerden Kazım Gün'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından program, Erzincan L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Akgün ve İl Müftü Yardımcısı Kazım Ural'ın konuşmaları ile devam etti.

Yabancı uyruklu tutuklular Erzincan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık, İl Müftü Yardımcısı ve kurum manevi rehberleri şahitlikleri huzurunda kelimeişehadet getirerek İslam dinini kabul etti.

Kur'an-ı Kerim'e geçen hükümlü ve tutuklulara belgeleri takdim edildi, Müslüman olan 3 yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklu için ise ihtida töreni düzenlenip belgeleri verildi.

  • erzincan
  • müslüman
  • yabancı uyruklu
  • hükümlü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.