İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9962
  • EURO
    29,6741
  • ALTIN
    1757.96
  • BIST100
    7771.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 17:03 - Güncelleme:
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
ABONE OL

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde "uyuşturucu ticareti" ile "uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda yeni çevre yolu üzerinde G.T'nin kullandığı araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 2 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü G.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Bingöl'de de şüpheli F.A. yakalandı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.