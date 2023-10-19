Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde "uyuşturucu ticareti" ile "uyuşturucu kullanmak veya bulundurmak" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda yeni çevre yolu üzerinde G.T'nin kullandığı araç durduruldu.

Araçtaki aramada, 2 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü G.T. gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili Bingöl'de de şüpheli F.A. yakalandı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.