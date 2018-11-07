Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı beldesi mevkisinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri İran plakalı bir tırı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Curt"un da kullanıldığı aramada tırın çekici kısmındaki sigara kartonlarına saklanmış kırmızı reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi yaptığı belirlenen 27 bin 814 hap ile 598 ampul ele geçirildi.

Ekipler, İran uyruklu T.A. (34) ile S.H'yı (34) "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.