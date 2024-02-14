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Erzincan'daki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Ölümden kıl payı kurtuldular

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağında toprak kayması anı bölgede bulunan bir aracın kamerasıyla kaydedildi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Erzincan'daki facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Ölümden kıl payı kurtuldular

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Kamera kaydında, önde seyreden kamyonun, karşı yönden gelen başka bir kamyonla karşılaşması sırasında toprak kaymasının yaşandığı yer aldı.

Bunu fark eden sürücülerin hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.

ERZİNCAN'DA TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI MADEN OCAĞI BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede dün meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sağanağın etkili olduğu bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.

Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.

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