Kamera kaydında, önde seyreden kamyonun, karşı yönden gelen başka bir kamyonla karşılaşması sırasında toprak kaymasının yaşandığı yer aldı.

Bunu fark eden sürücülerin hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları görüldü.

ERZİNCAN'DA TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI MADEN OCAĞI BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede dün meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sağanağın etkili olduğu bölgede, 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 1708 personel görev yapıyor.

Geniş bir alanı kapsayan toprak kaymasının yaşandığı bölge dronla kaydedildi.