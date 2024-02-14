Erzincan'daki maden kazası sonrası insanlık dışı yorumlara tepki yağdı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Vali Aydoğdu'dan bilgi aldı, arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek için çevre illerden çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Muhalif sosyal medya hesapları, 9 kişinin kayıp olduğu maden kazasına ilişkin bölgedeki oy oranları üzerinden insanlık dışı yorumlar yaparak kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

Maden kazasını, siyasi ranta çeviren ve paylaşımlarında oy veren vatandaşlara hakaret eden kullanıcılar yaptıkları yorumlarla pes dedirtti.

HİLAL NESİN'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Aziz Nesin'in gelini Hilal Nesin, Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kayması sonrası skandal bir paylaşımda bulundu. İliç'teki seçim sonuçları üzerinden 'Ölümüne aşk' paylaşımı yapan Nesin, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.