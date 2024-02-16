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Erzincan'daki maden kazasında yeni gelişme

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklama talebi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

AA16 Şubat 2024 Cuma 21:02 - Güncelleme:
Erzincan'daki maden kazasında yeni gelişme
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İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bu kişilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

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