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Erzincan'daki maden ocağı hakkında karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre izin ve lisans belgesini iptal etti.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Erzincan'daki maden ocağı hakkında karar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının lisans şartlarının ortadan kalktığı belirlenerek, çevre izin ve lisans belgesinin iptal edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta toprak kayması olayının meydana geldiği maden ocağının, lisans şartlarının ortadan kalktığı tespit edildiğinden çevre izin ve lisans belgesi iptal edilmiştir." ifadeleri kullandı.

Toprak kayması sonucu akan malzemenin, geçici olarak depolanacağı alanın belirlendiği de belirtilen açıklamada, "Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlığımız gözetiminde devam etmekte olup mevcut alanda sızdırmazlık şartlarının sağlanmasının ardından, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana kaldırılmasına başlanacaktır." denildi.

- YÜZEYSEL SULAR İLE YER ALTI SULARINDA VE HAVA KALİTESİNDE OLUMSUZ BİR DURUM TESPİT EDİLMEDİ

Bakanlığın bölgedeki yüzeysel sular ve yer altı suları ile toprak kirliliği kapsamında çevresel izleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki hava kalitesi de aynı şekilde sürekli izlenmektedir. Şimdiye kadar tamamlanan analiz sonuçlarına göre, yüzeysel sular ile yer altı sularında ve hava kalitesinde olumsuz bir durum tespit edilmemiş olup analiz çalışmalarına Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, Çevre Referans Laboratuvarı ve yetkili çevre laboratuvarlarında devam edilmektedir. Konuyla ilgili tüm birimlerimiz sahada çalışmalarına devam etmekte olup süreci hassasiyetle takip etmekteyiz."

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